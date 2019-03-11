AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ekonomik Büyüme) Bundan Sonrasında Daha Pozitif Rakamlara Ulaşacağımız...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ekonomik büyüme) Bundan sonrasında daha pozitif rakamlara ulaşacağımız bir süreci hep beraber yaşayacağız."
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Ekonomik büyüme) Bundan sonrasında daha pozitif rakamlara ulaşacağımız bir süreci hep beraber yaşayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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