Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır."
AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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