AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:40 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye
'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara
'dır."
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