Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken...

57 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
AK Parti, Politika
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