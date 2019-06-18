AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
Sözcüsü Çelik: "Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar." - ANKARA
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