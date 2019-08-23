AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:46 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı Son dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Hazırlık maçı öncesi 'Emine Bulut' yazılı pankart ile sahaya çıktılar