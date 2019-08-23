Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin...

8 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi." - ANKARA

Emine Bulut, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
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