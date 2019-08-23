AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi." - ANKARA
Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut açıklaması Spiker Hülya Hökenek'in Emine Bulut'un haberini sunarken sözcükler boğazına düğümlendi