Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "En Büyük Gücümüz Sizin Verdiğiniz Destektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "En Büyük Gücümüz Sizin Verdiğiniz Destektir"

1 saat önce

- Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin seçim irtibat bürosunun açılışı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim-irtibat ofisi...

- Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin seçim irtibat bürosunun açılışı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim-irtibat ofisi açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:28 Kaynak: AA

Seyhan, Fikret Yeni, Kıbrıs Caddesi, AK Parti, Güncel
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