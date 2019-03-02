AK Parti Sözcüsü Çelik: "En Büyük Gücümüz Sizin Verdiğiniz Destektir"
1 saat önce
- Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin seçim irtibat bürosunun açılışı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim-irtibat ofisi...
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:28 Kaynak: AA
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