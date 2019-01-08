AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon Rakamları) AK Parti'nin 16 Yıllık Ortalamasına Baktığınızda...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:31 Kaynak: AA
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