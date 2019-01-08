Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon Rakamları) AK Parti'nin 16 Yıllık Ortalamasına Baktığınızda...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon Rakamları) AK Parti'nin 16 Yıllık Ortalamasına Baktığınızda...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:31 Kaynak: AA

Politika
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