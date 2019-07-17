Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında...

3 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA
AK Parti, Erbil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
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