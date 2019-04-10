AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi) Seçim Sonuçları Değerlendirildi, Seçim...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Seçim sonuçları değerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:00 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Seçim sonuçları değerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi."
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