AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti...
16 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu."
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostan: " Abartılacak ve radikal değişimler olmayacak.
AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama
Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biri