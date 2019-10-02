AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:22 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır."
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