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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:00 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."
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