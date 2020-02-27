AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."

AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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