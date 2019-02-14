AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Kuşkusuz...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA
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