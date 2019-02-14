Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Kuşkusuz...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Kuşkusuz...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Nadir Yıldırım, Güncel
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