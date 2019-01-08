AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın Truva Sonatı Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete,...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Fazıl Say
'ın Truva
Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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