Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın Truva Sonatı Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın Truva Sonatı Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete,...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Truva, Fazıl Say, Politika
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