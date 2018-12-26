Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fetö'nün Devletin Tüm Birimlerinden Kazınması Konusunda AK Parti ile MHP...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fetö'nün Devletin Tüm Birimlerinden Kazınması Konusunda AK Parti ile MHP...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:26 Kaynak: AA

Söz, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Bin 600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçinin Görüntüleri Ortaya Çıktı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:56:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fetö'nün Devletin Tüm Birimlerinden Kazınması Konusunda AK Parti ile MHP...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]