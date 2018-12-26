AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fetö'nün Devletin Tüm Birimlerinden Kazınması Konusunda AK Parti ile MHP...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP
arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:26 Kaynak: AA
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