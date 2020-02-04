AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti"

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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