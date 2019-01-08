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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Futbol ile Kavga Eden Bir Siyasi Parti"

22 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Futbol ile kavga eden bir siyasi parti" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Futbol ile kavga eden bir siyasi parti"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular. Kendilerine ait bir rekordur bu. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler"
"81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak"
"Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz. Bu tabi ki genel başkanların taktirindedir. Cumhur İttifakı'nın mesajları daha güçlü bir şekilde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyoruz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular. Kendilerine ait bir rekordur bu. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler" dedi.
AK Parti MKYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Çelik, terör olaylarından asayiş ve okullardaki şiddet olaylarına, dış ilişkilerden ekonomiye kadar geniş çaplı değerlendirmeler yapıldığının altını çizdi.
Bazı illerde MKYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının aday açıklama programlarına katılacaklarını kaydeden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya indiğini, teşkilat olarak seçime yönelik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.
"Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz"
Manifestonun açıklanacağı geniş katılımlı toplantının tarihini veren Çelik, "81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Manifesto çalışması ile kendilerinin onayı ile tamamlanmış olacak" diye konuştu.
Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ve MHP'nin ortak miting programı olup olmadığı sorusuna ise, "Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz. Bu tabi ki genel başkanların taktirindedir. Cumhur İttifakı'nın mesajları daha güçlü bir şekilde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyoruz. Bunun kamuoyuna güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz vardır" şeklinde konuştu.
"Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler"
Ziraat Bankasının futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmasına yönelik CHP'nin eleştirilerine cevap veren Ömer Çelik, "Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular. Kendilerine ait bir rekordur bu. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler. Futbol ile kavga etmek, hayat ile kavga etmektir" dedi.
Ziraat Bankasının futbol kulüplerinin borçlarına yönelik yapılandırmasının çiftçiye zarar vermesinin mümkün olmadığını kaydeden Çelik, "Sadece çiftçiye hizmet veren bir banka olma özelliğini aşmıştır Ziraat Bankası. Bankanın genetiğinde, çalışanlarının önceliğinde her zaman çiftçi vardır. Sanayiciye, diğer bankacılık alanlarında iddialı olan bir bankadır. Çiftçiye dönük olarak yapılacaklar konusunda CHP'nin iddia ettiği gibi herhangi bir olumsuzluk ve eksiklik oluşturmayacaktır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yapılandırıyor. Bu da bir takım gelirlerine el koyma suretiyle oluyor. Bu alanda uzun zamandır reform beklentisi vardı. Bu reform beklentisinin bu yolla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yapılandırma yapıldıktan sonra arkasından bir yasal düzenleme ile yönetim konusunda dünya standartlarının yakalanması, şeffaflığın artırılması, standartların yükseltilmesi konusunda düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
"Bizden önceki dönemde son 14 yılın ortalamasında enflasyon yüzde 70,3, bizde 9,54"
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilerde argümanlarının doğru olmadığını belirten Çelik, bir çalışma başlattıklarını, kendilerinden önceki enflasyon rakamları ile kendi dönemlerindeki enflasyon rakamlarına ilişkin bir karşılaştırma yaptıklarını belirtti. Çelik, "Bizden önceki dönemde son 14 yılın ortalamasında enflasyon yüzde 70,3, bizde ise 16 yılın ortalamasını aldığınız zaman yüzde 9,54. AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 120'ler, 60'lar, 98'ler, bu dönemler geride bırakılmıştır, çoğu kez tek rakamlara gelmiştir. Evet, 2018 yılında 20,3 gibi bir rakam var, herkesin gözü önünde gerçekleşen ekonomik saldırılar neticesinde böyle bir rakam ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun argümanları doğru değil. Kullandığı rakamlar doğru değil. Siyasi geçmişinde hiçbir başarıya imza atmamış olan genel başkanın sürekli ortaya koyulan başarıların beş eleştiricisi gibi bir fonksiyonda yürümesi konusunu yadırgıyoruz" açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, kavga, Futbol, Politika
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