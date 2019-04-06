AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti

Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız