AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:32 Kaynak: AA
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