Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...

8 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:32 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, AK Parti, Güncel
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