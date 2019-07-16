Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı (2)
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AK Parti Sözcüsü Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı (2)

10 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı (2)
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:36 Kaynak: AA
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