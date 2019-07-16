AK Parti Sözcüsü Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı (2)
10 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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