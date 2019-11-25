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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:39 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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