Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:39 Kaynak: AA
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