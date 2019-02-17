AK Parti Sözcüsü Çelik, Gençlerle Basketbol Oynadı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gençlerle basketbol oynadı.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ve gençlerle basketbol
oynadı.
AK Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları dolayısıyla Antalya'da bulunan Çelik, Konyaaltı
'nda gençlerle bir araya geldi.
Çelik, burada Türel ve gençlerle basketbol oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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