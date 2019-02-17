Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, Gençlerle Basketbol Oynadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Gençlerle Basketbol Oynadı

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gençlerle basketbol oynadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Gençlerle Basketbol Oynadı, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gençlerle basketbol oynadı.

AK Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları dolayısıyla Antalya'da bulunan Çelik, Konyaaltı'nda gençlerle bir araya geldi.

Çelik, burada Türel ve gençlerle basketbol oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:23 Kaynak: AA

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