Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır.

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir."
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:52 Kaynak: AA
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