AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır.
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:52 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir."
AK Parti'den beklenen Kaz Dağları açıklaması geldi: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması