AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır"
16 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:18 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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"Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir."
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