AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir."

11 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir." - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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