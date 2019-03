AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hakareti Yokluğa Mahkum Eden Asil Bir Tavır Sergilemiş"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a ilişkin, "Kendisine dönük hakaret karşısında, o hakareti yokluğa mahkum eden çok asil bir tavır sergilemiş." dedi.



Çelik, Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Özoğul'un kendisine verilen tepkiye karşı gösterdiği olgunluk ve güzelliğin herkesin dikkatini çektiğini söyledi.



Özoğul'un, karşısında son derece saldırgan ve kendisini aşağılamaya çalışan birisine karşı olgun bir duruş gösterdiğine işaret eden Çelik, "Yusuf, isminin mirasını iyi taşıyor. Hazreti Yusuf'un güzelliğini hatırlatan bir şekilde tutum ortaya koydu. Hazreti Yusuf'un mirasını taşıdığını çok güzel gösterdi. Yusuf ismi her zaman güzellikle anılır. Yusuf kardeşimiz de bu güzellikle anılmaya layık bir tavır ortaya koydu." diye konuştu.



"Nihayetinde, her zaman anlatmaya çalıştığımız şekilde, siyaseti, vatandaşlarımızı bölecek, ayrıştıracak, vatandaşlar arasında birtakım duvarlar ortaya çıkaracak şekilde değil, vatandaşlarımızı daha çok kaynaştıracak bir tutumla yapılması gerektiğine yönelik tutumumuzu en güzel şekilde anlatmış." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendisine dönük hakaret karşısında, o hakareti yokluğa mahkum eden çok asil bir tavır sergilemiş. Yaşına göre de son derece asil, olgun, her şeyi içselleştirmiş iyi bir terbiyeyle davranan kardeşimiz. Dolayısıyla herkesin yüreğine su serpti bu saldırganlık karşısında."



"Sözel şiddetin en vahim örneklerinden"



Özoğul'a tepki gösteren Mine K'nin, bunu kayıt altına almasını ve marifetmiş gibi sunmasını eleştiren Çelik, "Geliyor broşürlerini gösteriyor ve o yaşta bir kamusal sorumluluk almış, gençlik teşkilatımıza üye olmuş, çalışıyor. O şekilde çalışırken böyle bir hakarete uğruyor. Halbuki yaptığı şey kendisi açısından, düşüncesi, fikriyatı, müktesebatı açısından memleketin iyiliğine, gelişimine katkıda bulunmak." şeklinde konuştu.



Çelik, şiddetin sadece fiziki olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Sözel şiddet diye bir şey var. O şahsın Yusuf'a dönük saldırganlığı herhalde Türkiye'de son yıllarda sözel şiddetin en vahim örneklerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Yusuf asaletiyle, güzelliğiyle, isminden aldığı güzellikle herkesin yüreğine su serpen bir olgunluk sergiledi. Bütün Türkiye, Yusuf'un güzelliği etrafında kalplerini birleştirmiş görünüyor. Biz de ona buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Birazdan kendisini arayacağım."



"Milliyetçi ise milletinin her ferdini sevmesi gerekir"



Mine K'nin Özoğul'a tepki göstermesine değinen Çelik, şöyle konuştu:



"'Milliyetçiyim' diyor. Milliyetçi ise milletinin her ferdini sevmesi gerekir. Onun yerine tam tersine, milletin genç bir evladına nefret kusan bir tutum sergiliyor. Milliyetçi kesimden de büyük bir tepki aldı, o gencecik çocuğa yaptığı tavırla. Bir kadın olarak da bu şekilde saygısız üslup kullanması doğrusu şaşırtıcı. Dolayısıyla hangi partiye aitse o partilileri ilgilendiren bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Esasında hepsi basına yansımıyor. Sokaklarda dolaşırken pek çok arkadaşımız benzer saldırganlıklar ve küstahlıklara maruz kalıyor ama hepsi olgunlukla yollarına devam ediyorlar. Nihayetinde yapılmak istenen şey, Türkiye'ye ve milletimize verdiğimiz mesajın ulaşmasıdır. Daha sonra Yusuf'a sorulduğunda çok güzel bir şey söylüyor, 'Onların yaptığını yapmayalım' diyor genç arkadaşlarına."



Yusuf Özoğul'un kötülüğe kötülükle karşılık verilmemesi gerektiği yönünde yaptığı açıklamaya dikkati çeken Çelik, "Yusuf'u bir çizgi yorum haline getirmişler. Karşısındaki 'Makarna var mı?' derken Yusuf'un ağzından da 'Makarna yok abla ama edep var, adab var, kardeşlik var' diye çok güzel bir çizgi yorum yapmışlar. Yusuf dolayısıyla isminin güzelliğini hak eden bir tavır ortaya koymuş oldu." ifadelerini kullandı.

