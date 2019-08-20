AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır
22 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik Diyarbakır
, Van
ve Mardin
belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çelik, "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Halkın iradesine saygısızlık diye bir argüman öne sürülmektedir. Halkın iradesine saygısızlık, halktan demokrasi ve hukuk temelinde oy alıp daha sonra terör örgütüne bu imkanları kullandırmaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:29
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