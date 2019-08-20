Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır

22 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Halkın iradesine saygısızlık diye bir argüman öne sürülmektedir. Halkın iradesine saygısızlık, halktan demokrasi ve hukuk temelinde oy alıp daha sonra terör örgütüne bu imkanları kullandırmaktır." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır, Ömer Çelik, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:29 
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