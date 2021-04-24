AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil." - ANKARA