AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni soykırımı açıklaması hakkında) Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni soykırımı açıklaması hakkında) Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur." - ANKARA