AK Parti Sözcüsü Çelik: (Hdp'nin Üç Büyükşehirde Aday Göstermemesi) CHP ile Hdp Arasında Bir...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: (HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi) CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
AK Parti Sözcüsü Çelik: ( HDP
'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi) CHP
ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:54 Kaynak: AA
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