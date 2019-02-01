Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: (Hdp'nin Üç Büyükşehirde Aday Göstermemesi) CHP ile Hdp Arasında Bir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Hdp'nin Üç Büyükşehirde Aday Göstermemesi) CHP ile Hdp Arasında Bir...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: (HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi) CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Hdp'nin Üç Büyükşehirde Aday Göstermemesi) CHP ile Hdp Arasında Bir..., System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik: ( HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi) CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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