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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da 2 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da 2 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da 2 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyı Twitter'dan paylaştığı mesajla kınayarak, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:25 Kaynak: İHA
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