AK Parti Sözcüsü Çelik: "Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yükselmeye devam eden güç olduğunu, ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerine yürümeye devam edeceğini belirtti.

Yürüttükleri "millet siyaseti"ne karşı "lejyoner siyaseti" ile karşı çıkanların propagandalarının amacını gördüklerini vurgulayan Çelik, milletin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonominin, güvenliğin ve demokrasinin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Milletin kendisi için çalışanların yanında olduğunu belirten Ömer Çelik, kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomiyi, milli çıkarları ve güvenliği teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamanın siyasi hareketlerinin varlık sebebi olduğuna dikkati çekti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır."

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız' - Son Dakika
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