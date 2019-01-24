AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir Ülke Venezuela'ya ya da Başka Ülkeye Devlet Başkanı Atayamaz. Bu,...
6 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:30 Kaynak: AA
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