AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir Ülke Venezuela'ya ya da Başka Ülkeye Devlet Başkanı Atayamaz. Bu,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz

Son Dakika! AK Parti'den Venazuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz