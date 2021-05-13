AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor" tepkisi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor" tepkisi

13.05.2021 13:50
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınadıklarını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınadıklarını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının bazı siyasiler ve muhalefet tarafından referans kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"İllegal/mafyatik kişiliklerin tezviratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, kabinemize, AK Parti'mize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar." ifadesini kullanan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Muhalefetin siyasi demeç verirken kendisini suç örgütü mensubu bir şahsın ifadelerinden beslenmek zorunda hissetmesi, siyasetin en temel ilkesinden ahlaki bir sapmadır. Terör örgütü üyelerinin iddialarının bir suç örgütü üyesi tarafından dillendirildikten sonra siyaset gündemine taşınması, bir siyasi aracılık örneğidir ve nasıl bir kurgunun ürünü olduğu milletimizin ferasetinden kaçmamaktadır."

Elinde belge, bilgi olanın hemen mahkemeye gitmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, elindeki malzeme sadece illegal/mafyatik tiplerin tezviratları olanların bunları kullanarak siyaset yapmadıklarını, sadece kendilerini kullandırdıklarını belirtti.

"İllegal odakların sözlerini esas alarak arkadaşlarımıza siyasi saldırıda bulunanlar, illegal odakların iftiralarını referans kabul ettiklerini beyan etmiş oluyorlar. Siyasetçinin bu hale düşmesi vahimdir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu şekilde davrananların yarın öbür gün kendileri hakkında illegal/suç örgütü mensubu kişiliklerin söyleyeceği her şeyin doğru kabul edileceği bir ortama imza attıkları açıktır. Rakibine gayrimeşru odakların iftiralarıyla saldıranlar, gayrimeşru odakların kendileri hakkında söyleyeceği her şeyi şimdiden doğru kabul etmiştir. Bu siyaset tarzı utanılması gereken bir siyaset tarzıdır. İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor tepkisi

Ömer Çelik, Muhalefet, AK Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'muhalefet suç örgütü mensubunun ifadelerinden besleniyor' tepkisi - Son Dakika


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