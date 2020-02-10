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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir."
13 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:18 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir."
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