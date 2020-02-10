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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:28 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır."
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