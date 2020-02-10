AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır."

AK Parti, İdlib, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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