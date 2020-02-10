AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz. "

AK Parti, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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