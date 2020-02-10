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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:32 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz. "
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