AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz. "