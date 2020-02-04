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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:40 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
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