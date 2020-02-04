AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."

AK Parti, Türkiye, Avrupa, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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