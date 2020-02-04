AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında' - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında' - Son Dakika Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında'

6 saat önce

"(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında', System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı sonrası gündemi değerlendiriyor:


"( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."

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AK Parti, Avrupa, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:08 
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