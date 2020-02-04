AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı sonrası gündemi değerlendiriyor:



"( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."