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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında'
6 saat önce
"(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı sonrası gündemi değerlendiriyor:
"( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:08
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