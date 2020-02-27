AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor."

AK Parti, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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