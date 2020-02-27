AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır."

9 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır."

AK Parti, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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