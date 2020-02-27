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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır."
9 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır."
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