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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'e rejim güçlerinin saldırısı) Rejim hedeflerini ateş altına alma...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'e rejim güçlerinin saldırısı) Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:14 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'e rejim güçlerinin saldırısı) Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir."
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