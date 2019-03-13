Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira, Tezgah Gibi Birtakım Siyasi Manipülasyonlar Bizim Siyasi Yapımızın...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira, Tezgah Gibi Birtakım Siyasi Manipülasyonlar Bizim Siyasi Yapımızın...

28 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
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