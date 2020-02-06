AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar."

İlker Başbuğ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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