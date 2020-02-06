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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar."
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