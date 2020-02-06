AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir."