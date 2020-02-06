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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:00 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir."
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