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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacak." - ANKARA
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