AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır." - ANKARA

İlker Başbuğ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklaması) Açıklama, TBMM'nin yasama iradesine... - Son Dakika
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