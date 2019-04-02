AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada Maalesef İstismara Yönelik...
1 saat önce
- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu
'nun Anıtkabir
ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB
Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:04 Kaynak: AA
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