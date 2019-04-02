Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada Maalesef İstismara Yönelik...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada Maalesef İstismara Yönelik...

1 saat önce

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:04 Kaynak: AA

Anıtkabir, İmamoğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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