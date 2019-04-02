AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada...
30 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu
'nun Anıtkabir
ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA
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