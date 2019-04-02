Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada...

30 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Anıtkabir, AK Parti, İmamoğlu, Politika
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