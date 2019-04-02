AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...
26 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu
'nun İBB
Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:31 Kaynak: AA
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur
Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi