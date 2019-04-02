Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...

26 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:31 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İmamoğlu, Politika
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