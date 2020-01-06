AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."

Orta Doğu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve... - Son Dakika
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